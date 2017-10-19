Украинская теннисистка Цуренко проиграла в четвертьфинале Кубка Кремля

В Москве завершился матч 1/4 финала теннисного "Кубка Кремля", в котором украинка Леся Цуренко играла с Юлией Гергес из Германии и проиграла в двух партиях, сообщает официальный сайт турнира.

Наша теннисистка уступила со счетом 3:6, 4:6.

Украинка выполнила 1 эйс (подача на вылет), но допустила 4 невынужденные ошибки. Кроме того, она реализовала лишь 27 процентой брейк-поинтов против 61 у оппонентки. Также Цуренко выиграла лишь два гейма на приеме, в то время как соперница - четыре.

Гёргес выиграла поединок со второго матчбола.

Как сообщал УНИАН, "Кубок Кремля" проходит в Москве с 15 по 22 октября.