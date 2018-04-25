Украинский кикбоксинг: от Кличко до новых звезд

Чемпионат мира в Париже проходил в декабре 1991 года. К тому моменту уже состоялся всеукраинский референдум о независимости, но юридически «великий и могучий» еще не прекратил свое существование. Поэтому команда не называлась «объединенной», или сборной СНГ, как это было модно потом, на протяжении почти всего 1992-го. Тогда в Париж прибыла команда еще полноценного СССР. И в той команде, представлявшей 1/6 часть мировой суши, доминировали именно представители Украины. Из четырех наград высшего достоинства, завоеванных в Париже, три оказались на счету наших спортсменов – помимо Виталия Кличко титулы чемпионов завоевали Алексей Нечаев и Виктор Дорошенко. Всего же, на том турнире, команда завоевала 8 наград (четыре золота и четыре серебра), заняв первое общекомандное место. Из десяти спортсменов только двое остались без наград. Это было последнее выступление сборной СССР по кикбоксингу.

Кикбоксинг – относительно молодой вид спорта. Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга была создана лишь в 1977 году (всего 40 лет назад!), а первый официальный международный турнир прошел в том же году, но назывался… чемпионат Европы по каратэ фулл-контакт. Дело в том, что кикбоксинг изначально задумывался как смесь разных видов единоборств. Прежде всего, это были американское каратэ и фулл-контакт каратэ. Основное отличие кикбоксинга состоит в том, что в этом виде разрешаются удары ногами, а техника ударов руками почти не отличается от классического бокса. Бытовало даже мнение, что отличные кикбоксеры выходят из бокса. Пока эту теорию не опроверг Виталий Кличко, добившийся своей первой большой победы именно в кикбоксинге, а затем перешедший в бокс. Кикбоксинг во многом повторяет бокс – стойки спортсменов, набор приемов, удары руками… Главное отличие, как уже было отмечено, в том, что спортсмен может наносить удары ногами. Кроме того, удар рукой в развороте тыльной стороной кулака (в голову оппонента) - прием, который не используется в боксе, исключительно в кикбоксинге. Этот прием может принести спортсмену победу нокаутом, если стал неожиданным для оппонента и тот не успел подготовиться. Конечно, большинство элементов кикбоксинга походит из бокса. И боксерская техника здесь крайне важна.

В начале 80-х годов ВАКО была переименована во Всемирную организацию любительского кикбоксинга (аббревиатура осталась прежней), а затем начались «процессы брожения». Коммерциализация, затронувшая и кикбоксинг, привела к тому, что организация раскололась на две части и стали проходить параллельные турниры, вплоть до чемпионатов мира и Европы. Объединение ВАКО произошло в 1987 году, после чего в календаре соревнований по кикбоксингу появилось четкое структурирование и «единые» чемпионаты. Так, в том же 1987 году, В Мюнхене состоялся чемпионат мира под эгидой обновленной ВАКО.

Стоит отметить также «подвижников» кикбоксинга и каратэ, а точнее одного из них – великого Элвиса Пресли. Певец сам некоторое время занимался единоборствами и был учеником «отца американского каратэ» Эда Паркера. А уже в расцвете карьеры певца позволил использовать свое имя для рекламы. Он наклеил эмблему школы Паркера на свою гитару, что можно увидеть на снимках, сделанных на его концертах в 70-х годах. Он помогал американскому каратэ и как спонсор. Элвис оплатил дорогостоящее лечение Билла Уоллеса по прозвищу «Супернога», когда Билл серьезно повредил свою любимую левую ногу.

В Союзе кикбоксинг стал активно развивать в 1987 году, а спустя три года, в 1990-м, был признан официальным видом спорта Госкомспортом СССР. В июле того же года в Киеве состоялся первый чемпионат Украины, по результатам которого была сформирована сборная. А в сентябре в Ужгороде и Виннице состоялись первые чемпионаты СССР по разным видам программы. В турнире участвовали более 100 спортсменов из семи команд, представляющих пять республик (Москва и Ленинград были представлены отдельными командами). А сильнейшей в общекомандном зачете стала сборная Украины. По тогам чемпионата была сформирована сборная СССР, которая в ноябре 1990-го приняла участие в чемпионате Европы в Мадриде. Там команда завоевала по две золотые, серебряные и бронзовые награды. Обе золотые медали завоевали представители Украины – Алексей Нечаев и Виктор Аксютин. А уже спустя год состоялся чемпионат мира в Париже, где Нечаев к званию чемпиона Европы добавил мировой титул.

Середина 1990-х стала урожайной для наших спортсменов как на международной, так и на внутренней арене. Например, в Украине появились свои собственные чемпионы мира среди профессионалов. Так, в 1992-м году Нечаев и Кличко стали чемпионами мира по версиям ВАКО-ПРО и ИСКА. В 1993-м году в Тюмени Нечаев стал чемпионом Европы среди профессионалов по версии ИСКА, а в 1994-м, на турнире в Киеве – чемпионом мира среди профи по версии все той же ИСКА. В том же турнире 1994 года в Киеве чемпионом мира среди профессионалов по версии ИСКА стал Виктор Дорошенко.

Самое знаковое событие в те годы произошло в Киеве в ноябре 1995-го года - юбилейный десятый чемпионат мира по кикбоксингу (фулл-контакт, лоу-кик) по версии ВАКО. В тех соревнованиях приняли участие свыше 700 спортсменов из 52 стран мира. А главным событием стало завоевание Виталием Кличко титула чемпиона мира в разделе фулл-контакт в супертяжелой весовой категории. Спустя три года, в октябре 1998-го Киев принял 14-й чемпионат Европы по кикбоксингу (лоу-кик, семи-контакт, сольные композиции) по версии ВАКО и тайскому боксу. В том турнире принимали участие 370 спортсменов из 35 стран мира.

Наконец, последнее событие, которое привлекло широкое внимание и резонанс публики, - континентальное первенство 2000 года.

Двукратная чемпионка мира по кикбоксингу, мастер спорта международного класса, а ныне президент Федерации кикбоксинга Украины Ольга Павленко вспоминает те времена с ностальгией: «Да, в 90-е у нас были большие турниры, огромные залы – Дворец спорта и здание цирка на проспекте Победы. Туда приходили тысячи людей, кикбоксинг был на слуху у массового обывателя. Мы еще застали 2000-й, когда в Киеве проходил чемпионат Европы. Потом, масштаб турниров, конечно, стал поменьше».

Вместе с тем, президент не считает, что такая ситуация как-то сказывается на популярности и развитии вида спорта в стране: «Популярность есть. Приезжайте в Бровары, где с 25 по 29 октября в легкоатлетическом манеже «Спартак» пройдет чемпионат Украины среди юношей и юниоров. Приедут 2 тысячи участников. Это реальная цифра. Вы увидите масштаб мероприятия и представительство по регионам. И наглядно поймете, насколько популярен наш вид спорта сейчас».

Кроме того, руководитель федерации жалуется на высокую аренду Дворца спорта и недостаточное внимание профильного Министерства: «Аренда Дворца спорта стоит 200 тысяч гривен в день. Согласитесь, тратить такие деньги совершенно нецелесообразно. К тому же, турнир по кикбоксингу идет далеко не один день – неделю, а то и больше. Если это крупный турнир. Для того, чтобы организовать такой турнир нужна поддержка государства в лице Министерства спорта. Она есть, но не такая внушительная. Поймите, я не жалуюсь, это абсолютно нормально, с учетом ситуации в стране. У нас идет война, очень плохая экономическая ситуация – есть куда тратить деньги».

Вместе с тем, «чемпионат мира значится в планах федерации, пока думаем». По словам Ольги Павленко, для организации ЧМ в нынешних условиях и по регламенту ВАКО 2017 года нужно соблюсти массу условий – вместительный зал (киевский Дворец спорта подходит, но с рядом оговорок – его нужно модернизировать), обеспечение онлайн-трансляции, оборудование зала… Стоимость чемпионата мира по муай-тай, который прошел весной в Минске составила, ни много, ни мало, 600 тысяч долларов. На данный момент, цифра довольно солидная.

Впрочем, и в нынешних условиях камерных залов кикбоксинг развивается и приносит неплохие медальные урожаи Украине на международной арене. Так, например, на Всемирных играх Вроцлав-2017, которые прошли минувшим летом, наши спортсмены завоевали 3 медали. Это при 5 участниках (еще двое заняли в своих категориях 4-е места). Результат более, чем хороший. Чемпионами игр стали Орфан Сананзаде (весовая категория - 63,5 кг) и Виталий Дубина (71 кг). Бронза на счету Романа Головатюка (+91 кг). Наконец, в шаге от медали остановились Юрий Перетятько (67 кг) и Наталья Мартюхина (60 кг).

Сейчас наши лидеры готовятся к чемпионату мира в Будапеште, куда сборная Украины отправится солидной делегацией в составе 43 человек. Главный старт сезона пройдет с 3 по 12 ноября. Впрочем, главный ли? С учетом того, что на Олимпийских играх кикбоксинг не представлен, на первый план выходят Всемирные игры.

Кстати, вопрос олимпийской перспективы также был затронут в беседе УНИАН с Ольгой Павленко. «Перспективы весьма радужные, - считает она. - На Играх-2024, мы все очень надеемся, кикбоксинг будет показательным видом спорта. Сейчас для ВАКО олимпийская перспектива – приоритетный вопрос. Международная федерация должна была устранить все недочеты. В декабре МОК может принять решение по вопросу показательных дисциплин во время Игр-2024. Мы все ждем».

В частности, одним из главных козырей ВАКО является широкая география развития вида спорта. Сейчас кикбоксинг развивается на всех континентах – 143 национальные федерации официально входят в Международную федерацию, еще 7 – на рассмотрении.

На уточняющий вопрос от УНИАН, может ли кикбоксинг быть основным видом программы Игр-2028, в случае проведения показательного турнира в 2024-м году, Павленко отвечает утвердительно, повторяя: «Мы все на это надеемся».

Всемирные игры-2017 (турнир, на который приезжают все сильнейшие спортсмены по неолимпийским видам спорта), показал, что украинский кикбоксинг на сегодняшний день находится на высочайшем мировом уровне. А олимпийские перспективы этого вида спорта дают лишний повод вспомнить о наших звездах. Прошлых, нынешних, и тех, кто уже в недалеком будущем могут засиять совершенно по-новому, с олимпийской приставкой в графе титулы.

Кирилл Стадниченко