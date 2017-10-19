Херсонский "Продэксим" узнал соперников в элит-раунде Кубка УЕФА по футзалу
16:38, 19 октября 2017Другое
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Команда попала в группу с соперниками из Беларуси, Италии и Венгрии.
Херсонский "Продэксим" сыграет в компании 16 сильнейших команд Европы / uefa.com
Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку элит-раунда Кубка УЕФА по футзалу, по итогам которой украинский "Продэксим" (Херсон) попал в квартет С, сообщает официальный сайт УЕФА.
16 команд были разделены на 4 группы по 4 коллектива.
Соперниками нашей команды станут беларуская "Сталица" (Минск), итальянский "Лупаренсе" и венгерский "Раба Это". По регламенту турнира в "Финал четырех" выходит только победитель каждого группового турнира.
Элит-раунд самого престижного еврокубка по мини-футболу (со следующего сезона будет преобразован в Лигу чемпионов) пройдет с 21 по 26 ноября
Финал четырех пройдет 19-22 апреля 2018 года.
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