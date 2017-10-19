Херсонский "Продэксим" узнал соперников в элит-раунде Кубка УЕФА по футзалу

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку элит-раунда Кубка УЕФА по футзалу, по итогам которой украинский "Продэксим" (Херсон) попал в квартет С, сообщает официальный сайт УЕФА.

16 команд были разделены на 4 группы по 4 коллектива.

Соперниками нашей команды станут беларуская "Сталица" (Минск), итальянский "Лупаренсе" и венгерский "Раба Это". По регламенту турнира в "Финал четырех" выходит только победитель каждого группового турнира.

Элит-раунд самого престижного еврокубка по мини-футболу (со следующего сезона будет преобразован в Лигу чемпионов) пройдет с 21 по 26 ноября

Финал четырех пройдет 19-22 апреля 2018 года.