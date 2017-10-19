Свитолина прибыла в Сингапур и сделала селфи с орангутангами (фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уже прибыла в Сингапур, где впервые в карьере сыграет в Итоговом турнире WTA с 22-го по 29 октября.

Свой выходной день украинка посвятила экскурсии по Сингапуру, а также небольшой фотосессии на улицах города. Свитолина прошлась по маршруту от гостиницы Marina Bay Sands и театра Эспланада до Сингапурского зоопарка, где сделала селфи с орангутангами, сообщает Xsport.

Как сообщал УНИАН, в Итоговом турнире WTA сыграют еще семь сильнейших теннисисток планеты - испанка Гарбинье Мугуруса, румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, американка Винус Уильямс, представительница Дании Каролин Возняцки, Алена Остапенко из Латвии и француженка Каролин Гарсия.

Россиянка Светлана Кузнецова прибудет в Сингапур в статусе запасной.