Олимпийская чемпионка Гуцу отказалась комментировать своё изнасилование: Веду переговоры с адвокатом

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу прокомментировала ТСН-Проспорт свое заявление об изнасиловании белорусом Виталием Щербо.

"Не могу на данный момент разговаривать на эту тему, потому что веду сейчас разговор с адвокатом. Это очень серьезное дело, это не с бухты-барахты. Это ужасное горе. И трагедия в нашем спорте. Я буду начинать судебный процесс. Какие буду требования к Щербо? Я не могу сказать подробнее", - поделилась Гуцу с ТСН.

Как сообщал УНИАН, 41-летняя экс-спортсменка написала в Facebook, что в 15 лет была изнасилована Щербо и это слышала ее подруга по сборной СССР.

Гуцу выиграла две золотые медали на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. Щербо завоевал "золото" во всех шести дисциплинах спортивной гимнастики.

В настоящее время Гуцу и Щербо живут в США. Украинка перебралась за океан в 1993 году после завершения спортивной карьеры. Сейчас Гуцу работает тренером в Tatiana Gutsu Gymnastics Academy. У Щербо свой гимнастический зал Vitaly Scherbo School of Gymnastics.