Американская олимпийская чемпионка призналась, что с 13-ти лет врач сборной принуждал ее к сексу

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Маккайла Марони заявила о сексуальном насилии со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

21-летняя экс-спортсменка написала об этом в Twitter, поддержав движение #MeToo, которое вдохновило женщин признаться, что они были жертвами сексуальных домогательств после скандала с участием Харви Вайнштейна.

Девушка призналась, что впервые сексуальное насилие случилось, когда ей было 13 лет. И продолжалось 7 лет, пока она не завершила карьеру, сообщает ТСН.

По ее словам, Нассар говорил, что она "получает необходимое медицинское лечение, которое он практикует на своих пациентах более 30 лет".

До "лечения" Нассар прибегал и перед тем, как Марони выиграла олимпийское "золото" и "серебро" Лондона.

Теперь горе-врач находится в тюрьме в Мичигане после признания себя виновным в хранении детской порнографии в июле. Он ожидает судебное разбирательство по отдельным обвинениям в уголовном сексуальном поведении, в котором его обвиняют свыше 125 женщин.

Как сообщал УНИАН, украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Татьяна Гуцу обвинила белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании.