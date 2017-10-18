Цуренко вышла в четвертьфинал теннисного Кубка Кремля, Стаховский проиграл на European Open

Украинка Леся Цуренко выиграла свой матч 2-го круга Кубка Кремля по теннису, который проходит в Москве, сообщает официальный сайт турнира. В свою очередь, украинец Сергей Стаховский проиграл на European Open в бельгийском Антверпене, сообщает сайт турнира.

Цуренко провела напряженный первый сет против Коко Вандевей из США, где лишь в самой концовке, при счете 5:5, выиграла два гейма подряд. Затем начисто провалила вторую партию, однако сумела поменять игру и столь же уверенно выиграла третий сет - 7:5, 1:6, 6:2.

Читайте такжеЦуренко выиграла в первом круге теннисного Кубка Кремля, Стаховский - на European OpenВ четвертьфинале Цуренко сыграет с Юлией Гёргес из Германии, которая в своем матче 1/8 финала обыграла Юлию Путинцеву из Казахсана - 6:3, 6:3.

В свою очередь, Стаховский в упорнейшей борьбе выиграл первую партию у Жоао Соузы из Португалии, но проиграл две последующие - 7:5, 4:6, 4:6.

Кавк сообщал УНИАН, ранее свой матч в Антверпене проиграл другой украинец Александр Долгополов.