Танец на шесте официально признан видом спорта и может быть включен в олимпийскую программу

Ассоциация международных спортивных федераций (GAISF) признала поул-денс спортивной дисциплиной.

В свою очередь, Международной федерации спортивных танцев у пилона (International Pole Sports Federation — IPSF) присвоен «статус наблюдателя». Это значит, что теперь эта организация может подать заявку на членство в Международном олимпийском комитете.

Если заявку утвердят, то поул-денс сможет стать полноценным олимпийским видом спорта, присоединяясь к целому сонму новичков, в число которых входят бейсбол, карате и сёрфинг, сообщает inews.co.uk.

Читайте такжеУкраинский "Человек-паук" в погоне за мечтойОсновательница федерации танцев у пилона Кэти Коутс больше десяти лет потратила на проведение кампании о присвоении поул-денсу статуса спортивной дисциплины. С момента основания спортивной федерации в 2009 году, поул-фитнес - смесь акробатики и гимнастики - стал чрезвычайно популярен в Великобритании, где базируется организация, а также по всему миру.

Сейчас у IPSF есть два года, чтобы выполнить все требования Ассоциации международных спортивных федераций, дабы получить доступ к Олимпийским играм. В число требований входит соответствие всем нормам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и распространение организации по всему миру. В данный момент IPSF представлена в 25 странах, включая Испанию, Японию и Мексику. США и Китай должны присоединиться к числу членов федерации в ближайшее время.