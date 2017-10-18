Украинская олимпийская чемпионка Гуцу обвинила белорусского гимнаста Щербо в изнасиловании

Двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике украинка Татьяна Гуцу обвинила белорусского гимнаста Виталия Щербо в изнасиловании. Свою историю бывшая украинская спортсменка изложила на собственной странице в Facebook.

«Я набралась смелости спустя 27 лет.

Татьяна Торопова, которую я считала своей подругой и товарищем по сборной СССР, спасибо тебе, что ты не набралась храбрости, когда мне нужно было, чтобы ты постояла за меня и поборолась за права женщин в такой ужасной ситуации. Нет значит нет. Ты была там и все слышала, но ничего не сделала, чтобы защитить меня...

Рустам Шарипов, спасибо тебе, что ты был отличным товарищем своему другу и не защитил меня, когда мне было 15 лет.

Читайте такжеДжоли, Уотсон, девушка Бонда и другие: киноакадемия "Оскара" проведет совещание из-за секс-скандала с продюсером Тот, кто изнасиловал меня в Штутгарте в 1991 году, – это Виталий Щербо. Монстр, который держал меня в моей собственной тюрьме и из-за которого я боялась так много лет. Я знаю, что ты попытаешься защитить себя. Но мои доказательства гораздо убедительнее твоих слов. Теперь я сильна как никогда. Ты больше не сможешь меня сломать. Это моя история Золушки.

Я пережила это, и буду поддерживать каждого, кто боится высказаться. Я постараюсь быть уверенной в своих силах», – написала Гуцу.

Напомним, Гуцу в 16 лет стала двукратной олимпийской чемпионкой на Играх в Барселоне в 1992 году. В том же году в составе сборной Украины она завоевала три золотых медали на чемпионате Европы.

Щербо, которому сейчас 45 лет, является шестикратным олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта СССР. Все свои шесть золотых медалей он завоевал на той же Олимпиаде в Барселоне.

Как пишет Трибуна, в настоящее время и Гуцу, и Щербо живут в США. Украинка перебралась за океан в 1993 году после завершения спортивной карьеры. Сейчас 41-летняя Гуцу работает тренером в «Tatiana Gutsu Gymnastics Academy». Щербо живет в Лас-Вегасе, где у него свой гимнастический зал «Vitaly Scherbo School of Gymnastics».

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