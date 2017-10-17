В Олимпийском доме чествовали лучшего спортсмена сентября в Украине боксера Хижняка

Сегодня в Олимпийском доме чествовали лучшего спортсмена и тренера Украины в сентябре, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Свои заслуженные награды – денежные премии, дипломы и памятную статуэтку получили чемпион мира по боксу, лучший боксер мирового первенства Александр Хижняк и его отец и наставник Александр Александрович Хижняк.

«Украинские боксеры давно приучили нас к победам, возвращаясь почти с каждых Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы с медалями. Приятно, что есть молодые, квалифицированные и амбициозные спортсмены, которые продолжают эти традиции», - отметил во время награждения президент НОК Сергей Бубка.

«Этот год выдался фантастическим в карьере Александра Хижняка. Благодаря своим блестящим выступлениям на международной арене талантливый боксер установил рекорд Украины по количеству титулов, завоеванных за 330 дней. Кроме золотых медалей на взрослом чемпионате мира и Европы, за этот период Александр успел выиграть чемпионат Украины U-22, взрослый чемпионат Украины, чемпионат Европы U-22. Мы также помним его яркий «бронзовый» успех на первых в истории Европейских играх в азербайджанском Баку в 2015 году», - подчеркнул главный олимпиец страны.

«Это первое, но, уверен, далеко не последнее подобное высокое признание для 22-летнего амбициозного боксера. Желаю удачного пути в олимпийский Токио-2020 для осуществления заветной мечты – завоевания олимпийского «золота», - добавил Сергей Бубка.

Президент НОК выразил благодарность отцу и наставнику – Александру Александровичу Хижняку, отметив важность успешных семейных династий в украинском боксе.

Глава Олимпийского комитета поблагодарил президента Федерации бокса украины Владимира Продивуса за весомый вклад в развитие бокса, особо отметив успешное проведение в Харькове чемпионата Европы по боксу, где наши ребята заняли 1 общекомандное место, получив 6 наград.

Сергей Бубка также выразил слова благодарности физкультурно-спортивному обществу «Динамо» и присутствующему на чествовании первому заместителю председателя Виктору Коржу, подчеркнув, что большинство лауреатов наград спортсмена месяца являются именно «динамовцами», что свидетельствует и об эффективной деятельности ведущего общества.

Со своей стороны, лауреаты спортивного месяца поблагодарили Сергея Бубку и Олимпийский комитет за постоянное внимание и поддержку, без которых были бы невозможны их победы.

«Действительно, наши боксеры приучили нас к медалям и каждый олимпийский цикл занимают места на пьедесталах почета самых престижных стартов. Все эти победы и будущие успехи украинцев есть и будут в семье украинского бокса и Олимпийского комитета. В лице Сергея Бубки мы всегда имеем единомышленника и человека, который отстаивает интересы украинского бокса и честной борьбы в ринге», - сказал вице-президент ФБУ Юрий Андрийчук.

Виктор Корж отметил: «Приятно, что большинство успешных и талантливых украинских боксеров – воспитанники ФСО «Динамо». Искренне желаю дальнейших успехов, к которым будем шагать вместе!»

Лучший тренер сентября признался, что очень рад признанию НОК и четко, лаконично обозначил главную цель своего успешного тандема: «Ближайшая и самая главная награда – Олимпийская медаль».

Чемпион мира и Европы Александр Хижняк также поблагодарил Олимпийский комитет за высокую награду, подарив руководителю НОК боксерские перчатки с автографом.

«Мои победы были бы невозможны без работы целой команды и каждого, кто нас поддерживает, кто неравнодушен к развитию украинского бокса. К Токио-2020 остается не так много времени, впереди очень непростой путь, но мы готовы к борьбе – будем работать дальше!» - добавил Александр Хижняк-младший.