Долгополов проиграл в первом же круге на теннисном European Open в Бельгии

В Антверпене (Бельгия) завершился матч первого круга теннисного турнира European Open серии ATP 250, в котором украинец Алекандр Долгополов уступил швейцарцу Хенри Лааксонену в двух партиях, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:7.

Читайте такжеЦуренко выиграла в первом круге теннисного Кубка Кремля, Стаховский - на European OpenУкраинец крайне слабо и нервно начал эту встречу, выиграв в первой партии лишь два гейма. Затем наш спортсмен сумел войти в игру и довел дело да тай-брейка в решашающем сете. В 13-м гейме Долгополов проигрывал со счетом 1:4, затем выигрывал - 5:4, но все-таки упустил сет в концовке - 5:7.

Такм образом, украинец покидает соревнования в Антверпене уже после первого круга.

Как сообщал УНИАН, турнир European Open серии ATP 250 продлится в Антверпене до 22 октября.