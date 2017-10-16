Свитолина сохранила за собой звание четвертой ракетки мира
Леся Цуренко удержалась в топ-50 мирового рейтинга.
Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. По результатам игровой недели Симона Халеп удерживает первую позицию, а украинка Элина Свитолина сохранила за собой 4-ю строчку.
Леся Цуренко осталась в ТОП-50, Катерина Козлова - 83-я. Еще три украинки - Катерина Бондаренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская - на 92-й, 156-й и 164 строчках соответственно.
Читайте такжеСвитолина претендует на звание лучшей теннисистки года WTA сразу в двух номинацияхРейтинг WTA от 16 октября:
1 (1) Симона Халеп (Румыния) 6175 очков
2 (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5605
4 (4) Элина Свитолина (Украина) 5465
5 (5) Винус Уильямс (США) 4642
6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4540
7 (7) Алена Остапенко (Латвия) 4510
9 (9) Каролин Гарсия (Франция) 3860
10 (10) Йоханна Конта (Великобритания) 3795
50 (47) Леся Цуренко (Украина) 1125
83 (81) Катерина Козлова (Украина) 748
92 (88) Катерина Бондаренко (Украина) 703
156 (159) Ангелина Калинина (Украина) 348
164 (165) Даяна Ястремская (Украина) 336
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе определились все участницы Итогового турнира WTA в Сингапуре. Впервые в своей карьере в соревновании восьми лучших спортсменок планеты примет участие Элина Свитолина.