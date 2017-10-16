Свитолина сохранила за собой звание четвертой ракетки мира

Официальный сайт WTA опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. По результатам игровой недели Симона Халеп удерживает первую позицию, а украинка Элина Свитолина сохранила за собой 4-ю строчку.

Леся Цуренко осталась в ТОП-50, Катерина Козлова - 83-я. Еще три украинки - Катерина Бондаренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская - на 92-й, 156-й и 164 строчках соответственно.

Читайте такжеСвитолина претендует на звание лучшей теннисистки года WTA сразу в двух номинацияхРейтинг WTA от 16 октября:

1 (1) Симона Халеп (Румыния) 6175 очков

2 (2) Гарбинье Мугуруса (Испания) 6135

3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 5605

4 (4) Элина Свитолина (Украина) 5465

5 (5) Винус Уильямс (США) 4642

6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4540

7 (7) Алена Остапенко (Латвия) 4510

9 (9) Каролин Гарсия (Франция) 3860

10 (10) Йоханна Конта (Великобритания) 3795

50 (47) Леся Цуренко (Украина) 1125

83 (81) Катерина Козлова (Украина) 748

92 (88) Катерина Бондаренко (Украина) 703

156 (159) Ангелина Калинина (Украина) 348

164 (165) Даяна Ястремская (Украина) 336

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе определились все участницы Итогового турнира WTA в Сингапуре. Впервые в своей карьере в соревновании восьми лучших спортсменок планеты примет участие Элина Свитолина.