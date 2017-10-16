Молодежная сборная Украины по самбо после ДТП на Закарпатье успешно выступила на чемпионате мира в Сербии

Молодежная сборная Украины по самбо завоевала 13 медалей на чемпионате мира в своей возрастной категории. Об этом сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Молодежный чемпионат мира по самбо завершился в минувшее воскресенье в сербском городе Нови-Сад. Украинская команда в сумме завоевала 13 медалей, из которых четыре серебряные и девять бронзовых.

"Серебро" завоевали Анастасия Додосева, Наталья Чистякова, Анастасия Безатосная и Сергей Кривчач.

Читайте такжеНа Закарпатье перевернулся автобус со сборной Украины по самбо, несколько спортсменов пострадалиБронзовые награды в составе нашей команды завоевали Виталий Терентьев, Артур Ефремов, Станислав Сергийчук, Евгений Вегера, Даниил Шевченко, Анна Слободянюк, Екатерина Саблева, Владислава Нецвит и Наталья Пилипенко.

Следует отметить, что на первенстве мира молодежная команда Украины не смогла выступить в оптимальном составе.

Напомним, как сообщал УНИАН, в минувшую среду, 11 октября автобус с украинскими спортсменами-самбистами, которые ехали в Сербию, попал в дорожно-транспортное происшествие - машина перевернулась на скользкой дороге в 17 км от населенного пункта Воловец Закарпатской области. Несколько пассажиров получили травмы, а две спортсменки - Алла Бегеба и Елизавета Дидоренко - вынуждены были остаться в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

Как сообщили УНИАН в Федерации самбо Украины, сейчас обе девушки уже находятся дома и вскоре возобновят тренировки.