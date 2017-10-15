В Черкассах определились победители матчей за Суперкубок Украины по волейболу

Сегодня в Черкассах состоялись матчи за Суперкубок Украины по волейболу среди мужских и женских команд. Традиция разыгрывать трофей Суперкубка и начинать с этих матчей волейбольный сезон появилась лишь в прошлом году.

В женском турнире трофей образца сезона-2017/2018 достался южненскому «Химику». В поединке за Суперкубок команда Андрея Романовича обыграла тернопольскую «Галичанку» со счетом 3:1. Этот Суперкубок Украины стал для «Химика» вторым подряд.

«Химик» – «Галичанка» - 3:1 (25:19, 19:25, 25:15, 25:14)

В битве за Суперкубок среди мужских коллективов схлестнулись харьковский «Локомотив» и львовский «Барком-Кажаны». В отличие от аналогичной встречи за этот трофей в прошлом сезоне на этот раз преимущество, а с ним и победа были полностью за харьковчанами, которые победили 3:0.

Таким образом, «Локомотив», который является самым титулованным клубом страны, впервые стал обладателем Суперкубка Украины.

«Локомотив» (Харьков) – «Барком-Кажани» (Львов) 3:0 (25:17, 25:17, 25:19)