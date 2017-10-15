Федерер завоевал титул в Шанхае, обыграв в финале вечного противника Надаля

Вторая ракетка мира Роджер Федерер без проблем разобрался с Рафаэлем Надалем в финале теннисного турнира ATP 1000 в Шанхае − 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час и 13 минут, за которые швейцарец совершил 10 эйсов и три брейк-поинта. Испанец смог ответить лишь четырьмя подачами навылет и не смог заработать ни одного брейк-поинта.

Читайте такжеЛучшие теннисисты мира Надаль и Федерер впервые сыграли в пареОтметим, что Федерер уже в четвертый раз в сезоне обыгрывает Надаля. До этого теннисисты встречались в финалах Australian Open, Майами и в 1/8 финала в Индиан-Уэллсе. Испанец сохраняет перевес в личных встречах 23:15, хотя Рафа не может победить Роджера с января 2014-го года.

Для швейцарца победа в Шанхае стала второй в карьере после титула в 2014 году. Всего на счету швейцарца 94 титула на турнирах ATP. Шесть из них он завоевал в этом году, сообщает Xsport.

Отметим, что Федерер и Надаль оба могут записать нынешний сезон себе в актив. Две легенды поделили между собой победы на турнирах Большого Шлема: Федерер триумфовал на Australian Open и Уимблдоне, а Надаль завоевал титулы на Ролан Гаррос и US Open. Впереди теннисистов ожидает Итоговый турнир ATP, который состоится в Лондоне 12-19 ноября.