Украинская легкоатлетка Левченко завоевала звание "Восходящая звезда" в Европе

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко победила в номинации «Восходящая звезда» в Европе, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Голосование по итогам года проводила Европейская легкая атлетика (ЕА). Награду Юлии вручили на церемонии награждения ЕА 14 октября в Вильнюсе.

«Я очень рада награде, очень рада быть здесь. Я благодарна всем, кто за меня голосовал, очень благодарна тренеру и менеджеру, которые делают для меня очень много. Это был непростой сезон, и тем ценнее это признание», - прокомментировала Юлия Левченко.

Читайте такжеЮлия Левченко и Александр Ситковский признаны лучшими легкоатлетами сентября в УкраинеЮлия Левченко в 2017 году выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении по прыжкам в высоту, стала чемпионкой Европы U23, после чего выиграла серебряную медаль чемпионата мира с новым молодежным рекордом Украины 2,01 м.

Лучших спортсменов выбирали путем голосования в нескольких категориях: среди СМИ, болельщиков, представителей национальных федераций и экспертного совета ЕА.

Напомним, что на победу в номинации «Восходящая звезда» претендовали сразу четверо украинцев. Среди женщин кроме Левченко в число номинантов попали Алина Шух и Ярослава Магучих, а среди мужчин - Михаил Кохан.