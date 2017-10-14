Херсонский "Продэксим" вышел в элит-раунд Кубка УЕФА по футзалу

В Крагуеваце (Сербия) завершился матч последнего тура основного раунда Кубка УЕФА по футзалу (мини-футболу), в котором украинский "Продэксим" из Херсона обыграл латвийский "Никарс" (Рига) и вышел в элит-раунд турнира - 16 сильнейших команд Европы, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:2.

Украинская команда открыла счет в середине первого тайма, на 10-й минуте игры, когда гол забил бразильский легионер Фумаса Родиго. Он же на 26-й минуте удвоил преимущество своей команды и поставил соперника в критическое положение. Больше половины второго тайма латвийская команда рисковала и играла в численном большинстве, заменив вратаря на пятого полевого игрока.

Этот ход дал свои плоды на 36-й минуте, когда Герман Матюшенко забил первый гол в ворота украинцев - 2:1. Почти тут же Михаил Волянюк забил третий гол и восстановил преимущество украинцев в два гола - 3:1. Стоит отметить, что в этом эпизоде игрок "Продэксима" упустил мяч за лицевую линию и забил гол с нарушением правил. Еще спустя минуту Вячеслав Чуднов забил четвертый гол "Продэксима" в этом матче - 4:1. И забитый на последней минуте игры мяч Игоря Аванесова лишь подсластил рижанам горечь поражения - 4:2.

Также стоит отметить, что по ходу матча были удалены два игрока "Никарса" - Эдиглеусон и Андрей Алексеев.

Таким образом, "Продэксим" выиграл первый матч из трех, набрал 3 очка, занял 3-е место в итоговой турнирной таблице и вышел в Топ-16 команд Европы - элитный раунд Кубка УЕФА.

1-2 места между собой разырают позже хояева турнира из сербского "Экономаца" и Португальский "Спортинг" - по 2 победы и 6 очков в первых двух матчах.

Матчи элит-раунда состоятся 21-26 ноября. Своих соперников "Продэксим" узнает в ходе жеребьевки, которая состоится 19 октября.