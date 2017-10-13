Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки года WTA сразу в двух номинациях

Украинка Элина Свитолина вошла в число претендентов на статус лучшей в уходящем сезоне сразу в нескольких номинациях от Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает SportArena.

В конце сезона WTA традиционно подводит итоговый опрос и определяет лучших теннисисток в нескольких категориях: Игрок года, Лучшая пара года, Прогресс года, Новичок года и Камбэк года.

Определять победителей в номинациях будут по результатам голосования среди международных теннисных медиа.

Элина Свитолина в этом году представлена сразу в двух номинациях: Игрок года и Прогресс года.

Читайте такжеСвитолина выбыла из тройки лучших мирового рейтинга WTAНапомним, в этом сезоне украинка выиграла пять турниров WTA (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто) и является лидером по этому показателю в Туре. Элина стала первой в истории теннисисткой, которая смогла выиграть три турнира серии Premier 5 за один сезон. Также она установила рекорд Украины, поднявшись на третью строчку рейтинга, чего до нее никто не делал.

Помимо прочего, Свитолина превзошла лучшего украинского теннисиста Андрея Медведева (экс-четвертый номер мирового рейтинга) по сумме призовых за карьеру.