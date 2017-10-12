Долгополов проиграл Федереру на теннисном супертурнире в Шанхае

В Шанхае завершился матч 1/8 финала престижного теннисного турнира Shanghai Rolex Masters, в котором украинец Александр Долгополов проиграл Роджеру Федереру из Швейцарии, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Читайте такжеДолгополов вышел в следующий раунд теннисного турнира в ШанхаеУкраинец пытался на равных противостоять сопернику в первой партии, но не сумел сдержать натиск швейцарца в концовке. А во втором сете, и вовсе, выиграл лишь два гейма у оппонента.

В следующем круге, швейцарец сыграет с победителем французского противостояния Жиль Симон - Ришар Гаске.

Как сообщал УНИАН, турнир в Шанхае проходит с 7 по 15 октября.