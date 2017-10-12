Украинские ватерполистки вышли в плей-офф отбора Евро-2018, но из-за нехватки средств могут не поехать в Сербию (видео)

Сборная Украины по водному поло среди женщин может впервые попасть в финальную часть чемпионата Европы.

Наша национальная команда прошла в плей-офф квалификации первенства Европы 2018 года. Украинские ватерполистки заняли четвертое место в стартовом раунде отбора на Евро, который проходил в Киеве.

К сожалению, финансирование сборной Украины оставляет желать лучшего.

Как сообщает Xsport, команду на соревнования формировали "с миру по нитке". Тренеры сборной не имели возможности просмотреть игроков в командном взаимодействии, вывести их на определенный уровень сыгранности – не было ни общих сборов, ни турниров.

"К сожалению, в этом году финансирования совсем нет, - говорит второй тренер сборной Наталия Мельничук. - Сборная не собиралась, вместе к квалификации мы не готовились: каждый игрок тренировался у себя дома, насколько это возможно, ведь не секрет, что у всех разные условия подготовки... До последнего мы не знали, будет ли у нас форма. Форму получили буквально в день соревнований".

Не было и достойной рекламы отборочного турнира в Киеве.

"Для популяризации нашего спорта отлично, что квалификация проходила в Киеве. Но зрителей было немного. Нужна хорошая реклама подобных соревнований, за месяц, два до них. А то многие даже не знают, что у нас есть женское водное поло", - отмечает Мельничук.

Несмотря на такие провалы с обеспечением, сборная Украины сохранила шансы продолжить борьбу.

Итоговая турнирная таблица стартового раунда отбора Евро-2018:

1. Словакия – 16 очков

2.Чехия – 16 очков

3. Израиль – 12 очков

4. Украина – 9 очков

5. Румыния – 6 очков

6. Швейцария – 3 очка

7. Мальта – 0 очков

Все команды, кроме Мальты, квалифицировались в плей-офф, где их соперниками будут сборные, которые заняли с 7 по 12 место на чемпионате Европы-2016 года:

7. Франция

8. Германия

9. Сербия

10. Португалия

11. Хорватия

12. Турция

Украинки со своего четвертого места вышли на сборную Сербии. Команды проведут два поединка между собой: один дома, второй на выезде. По сумме двух матчей определится победитель, который и получит путевку в испанскую Барселону на финальную часть чемпионата Европы. Игры плей-офф состоятся во второй половине февраля − начале марта 2018 года.

Загвоздка состоит в том, найдут ли деньги для сборной на выездной матч квалификации. Главный тренер Михаил Лебедев все же верит, что команда получит хоть какое-то финансирование от государства.

"Женская сборная Украины накануне пропустила один чемпионат Европы. Тогда сложилась такая ситуация, что невозможно было вытянуть две взрослых команды – мужскую и женскую. С этим пропуском мы больше потеряли, чем нашли: отстали от команд, с которыми ранее играли на равных.

Средств, выделяемых сегодня государством, недостаточно. В этом году было такое финансирование, что мы смогли обеспечить за счет министерства только официальные соревнования", - говорит государственный тренер сборной Украины по водному поло Виталий Лисун.

В финальной части чемпионата Европы-2018 примут участие 12 команд. Автоматически квалифицировалась первая шестерка предыдущего чемпионата Европы 2016 года - Венгрия, Нидерланды, Италия, Испания, Греция, Россия. Остальных шесть команд определятся по итогам квалификационного раунда плей-офф. Сыграет ли в финальной части Украина зависит не только от команды, но и от государства.