Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги
10:38, 12 октября 2017Другое
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Через 10 дней украинка планирует выступить на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.
Свитолина снялась с турнира в Гонгконге / flickr.com
Четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA в Гонконге.
Свитолина прекратила выступление в турнире из-за травмы правой ноги, сообщает твиттер соревнований HongKong Tennis Open.
Напомним, украинка победила экс-россиянку Зарину Дияс в первом круге турнира. В четвертьфинале ее ожидала встреча с Николь Гиббс из США.
За победу на турнире в Гонконге Элина могла получить 43 000 долларов и 280 очков в рейтинг WTA.
Отметим, что Свитолина планирует выступить на Итоговом чемпионата WTA, который стартует в 22 октября в Сингапуре.
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