Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги

10:38, 12 октября 2017
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Через 10 дней украинка планирует выступить на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. 

Свитолина снялась с турнира в Гонгконге / flickr.com

Четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA в Гонконге.

Свитолина прекратила выступление в турнире из-за травмы правой ноги, сообщает твиттер соревнований HongKong Tennis Open.

Напомним, украинка победила экс-россиянку Зарину Дияс в первом круге турнира. В четвертьфинале ее ожидала встреча с Николь Гиббс из США.

За победу на турнире в Гонконге Элина могла получить 43 000 долларов и 280 очков в рейтинг WTA.

Отметим, что Свитолина планирует выступить на Итоговом чемпионата WTA, который стартует в 22 октября в Сингапуре. 

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Теги: #Свитолина турнир в Гонконге#Свитолина травма