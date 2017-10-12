Свитолина снялась с турнира в Гонконге из-за травмы ноги

Четвертая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира WTA в Гонконге.

Свитолина прекратила выступление в турнире из-за травмы правой ноги, сообщает твиттер соревнований HongKong Tennis Open.

Напомним, украинка победила экс-россиянку Зарину Дияс в первом круге турнира. В четвертьфинале ее ожидала встреча с Николь Гиббс из США.

За победу на турнире в Гонконге Элина могла получить 43 000 долларов и 280 очков в рейтинг WTA.

Отметим, что Свитолина планирует выступить на Итоговом чемпионата WTA, который стартует в 22 октября в Сингапуре.