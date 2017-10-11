Самой сильной женщиной мира стала украинка Ольга Лящук (видео)

Украинка Ольга Лящук завоевала титул самой сильной женщины планеты, сообщает ТСН-Проспорт.

Наша соотечественница одержала блестящую победу в Лас-Вегасе.

Уроженка Донецка добыла золотую медаль на первом чемпионате мира среди стронг-профессионалов Strongest Women in the World-2017 Olimpia.

Она уже вернулась из Лас-Вегаса и теперь готовится к следующим соревнованиям. А еще надеется, что ее достижения оценят на Родине. Она уже начала подбирать себе наряды для официальной церемонии.