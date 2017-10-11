Олимпийские комитеты Украины и Японии подписали меморандум о сотрудничестве к Играм в Токио-2020

Национальные олимпийские комитеты Украины и Японии продолжат сотрудничество до 2020 года. Соответствующий меморандум о пролонгации сотрудничества в рамках рабочего визита в Японию подписал президент НОК Украины Сергей Бубка, сообщает официальный сайт НОК Украины.

Главный олимпиец нашей страны посетил штаб-квартиру НОК Японии, где встретился с его президентом Тсунекажу Такеда и вице-президентом Ясуо Саито.

Руководители Олимпийских комитетов обсудили вопросы углубления сотрудничества, уделив особое внимание возможному взаимодействию с учетом проведения в 2020 году в японском Токио Игр ХХХII Олимпиады. Японская сторона выразила готовность оказать содействие в организации тренировочных сборов для украинских олимпийцев и участия наших атлетов по разным видам спорта в тестовых соревнованиях на территории страны Восходящего солнца.

Также согласно договору Олимпийские комитеты будут сотрудничать в области исследований и разработок по вопросам спорта, спортивной медицины, допинг-контроля, обмена спортивных делегаций и тому подобное.