В Житомире состоятся финальные соревнования по футзалу на кубок Министра обороны

В Житомире 15 октября состоятся финальные соревнования по футзалу на кубок Министра обороны Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, передали кубок сегодня, 10 октября, управлению семьи, молодежи и спорта ОГА председатель Хорошевской райгосадминистрации Галина Ширченко и председатель Хорошевского районного совета Андрей Ющенко.

«Именно Хорошевский район 2 года подряд является победителем соревнований на кубок Министра обороны. Соревнования будут проходить уже в третий раз ко Дню защитника Украины, и в этом году они приобрели областного значения», - сказано в сообщении.

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Команда житомирской общеобразовательной школы №27 вместе с Коростенским городским коллегиумом будут соревноваться в финальной части Кубка министра обороны Украины.

Открытие соревнований состоится 15 октября в Житомире в зале ФОКу ( физкультурно-оздоровительного комплекса) в 11.00.

Церемония награждения победителей и закрытие соревнований планируются в тот же день в 15.30.

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