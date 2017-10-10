Свитолина выиграла матч первого круга на турнире в Гонконге

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала в первом круге турнира WTA в Гонконге, сообщает официальный сайт WTA.

В первом круге украинская теннисистка обыграла бывшую россиянку, а теперь представительницу Казахстана Зарину Дияс, занимающую 62-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

До сегодняшнего матча соперницы встречались лишь раз – украинка проиграла в 2011 году на турнире ITF.

Свитолина, посеянная на турнире под первым номером, выиграла первую партию - 6:4. Она лидировала и во втором сете, тем не менее, дважды не использовала попытки подать на матч (при счете 5:4, и 6:5).

Дияс в итоге довела дело до тай-брейка, но на большее соперницу украинки не хватило.

Счет матча - 6:4, 7:6 (7:2) в пользу Свитолиной.

За победу на турнире в Гонконге можно получить 43 000 долларов и 280 очков в рейтинг WTA.

Отметим, что, как сообщал УНИАН, Свитолина на этой неделе опустилась с третьей на четвертую строчку рейтинга WTA.