Долгополов вышел в следующий раунд теннисного турнира в Шанхае

В Шанхае проходят матчи первого круга теннисного турнира Shanghai Rolex Masters, где украинец Александр Долгополов обыграл американца Джека Сока, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен выиграл со счетом 4:6, 6:1, 2:1.

Читайте такжеУкраинец Долгополов вернулся в топ-50 теннисистов мираАмериканец на хорошем уровне провел первую партию, сделал лишний брейк и сумел довести ее до победы. Во втором сете полным преимуществом владел украинец, который буквально разгромил соперника, позволив ему выиграть лишь один гейм. А в третьей партии соперники успели сыграть только три гейма после чего американец прекратил борьбу, сославшись на рецидив травмы.

Во втором круге Долгополова ждет противостояние с Фелисиано Лопесом (Испания). который ранее в упорнейшей борьбе обыграл Иво Карловича из Хорватии - 7:6, 7:6.

Долгополов - единственный представитель Украины на престижном турнире, где собрались практически все лучшие игроки мира.

Турнир в Шанхае проходит с 8 по 15 октября.