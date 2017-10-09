Харьковский "Олимп" в 13-й раз стал чемпионом Украины по регби-15

В начале финальной встречи, регбисты "Подолья" постарались навязать свою игру действующим чемпионам, занеся мяч в зачётное поле "Олимпа". Отыгрались харьковчане достаточно быстро, благодаря попытке от Николая Кирсанова и успешной реализации от Олега Косарева. Еще одна попытка вырваться вперед у соперника - точно реализованный штрафной, но на этом весь потенциал "Подолья" иссяк.

До конца матча харьковчане не испытывая особых проблем занесли 5 попыток и 1 реализацию установив итоговый счет в матче - 34:8.Таким образом "Олимп" завоевал уже третий регбийный трофей в 2017 году став чемпионом и обладателем кубка по регби-7, а сегодня - в 13-й раз сильнейшим клубом Украины по регби-15. Впереди у харьковчан две встречи в рамках кубка Украины со сборной Одессы, по итогам которых они имеют все шансы стать обладателями золотого "покера".

Статистика встречи:"Олимп" - "Подолье" - 34:8 (24:8). Арбитр встречи - Андрей Свертока (Киев). Попытки: Кирсанов-2, Ковалевский-2, Гарькавый, О. Литвиненко – А. Лещенко; Реализации: Косарев-2 Штрафные: нет – А. Лещенко.

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Напомним, на сегодняшний день "Олимп" является самым титулованным регбийным клубом Украины, имея в своем активе 13 чемпионств по регби-15 и восемь по регби-7. Пять раз харьковчане становились обладателями Кубка Украины по регби-7 и восемь раз по регби-15. Кроме того, "Олимп" является основой национальной сборной Украины по регби, делегируя туда главного тренера клуба Валерия Кочанова и ключевых игроков.