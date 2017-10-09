Свитолина выбыла из тройки лучших мирового рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала новую версию рейтинга сильнейших теннисисток мира, в которой украинка Элина Свитолина занимает 4-ю строчку, сообщает официальный сайт WTA.

Украинка выбыла из тройки сильнейших по итогам минувшей недели, когда проходил крупный турнир с участием всех сильнейших спортсменок мира в Пекине.

Читайте такжеСвитолина в сумасшедшем по накалу матче уступила в четвертьфинале турнира в ПекинеНа счету Свитолиной в данный момент 5465 очокв.

У нового лидера мирового тенниса Симоны Халеп (Румыния) 6175 очков, 2-й ракетки мира Гарбинье Мугуруза (Испания) - 6135, замыкающей тройку сильнейших Каролины Плишковой из Чехии - 5605 очков.

Среди украинок также в Топ-100 входят Леся Цуренко (47 место, 1125 очков), Катерина Козлова (81, 748) и Катерина Бондаренко (88, 703).