Юлия Левченко и Александр Ситковский признаны лучшими легкоатлетами сентября в Украине

13:44, 09 октября 2017
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Третий раз подряд звание лучшей легкоатлетки месяца получила высотница Юлия Левченко.

Юлия Левченко завоевала серебро ЧМ по легкой атлетике / Reuters

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов сентября в Украине, сообщает официальный сайт ФЛАУ.

У мужчин лучшим стал Александр Ситковский, который занял 5-е место на престижном Пекинском марафоне IAAF Gold Label с результатом 2:13.36.

Читайте такжеУкраинка Левченко вошла в тройку молодых звезд Европейской федерации легкой атлетикиА у женщин впервые за историю опроса в третий раз подряд (!) звание лучшей легкоатлетки месяца получила высотница Юлия Левченко. В сентябре самой высокой оценки было удостоено ее выступление в финале Бриллиантовой лиги, где Юлия с результатом 1 м 94 см стала второй.

Как сообщал УНИАН, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.

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Теги: #Левченко легкая атлетика