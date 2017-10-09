Юлия Левченко и Александр Ситковский признаны лучшими легкоатлетами сентября в Украине

Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов сентября в Украине, сообщает официальный сайт ФЛАУ.

У мужчин лучшим стал Александр Ситковский, который занял 5-е место на престижном Пекинском марафоне IAAF Gold Label с результатом 2:13.36.

Читайте такжеУкраинка Левченко вошла в тройку молодых звезд Европейской федерации легкой атлетикиА у женщин впервые за историю опроса в третий раз подряд (!) звание лучшей легкоатлетки месяца получила высотница Юлия Левченко. В сентябре самой высокой оценки было удостоено ее выступление в финале Бриллиантовой лиги, где Юлия с результатом 1 м 94 см стала второй.

Как сообщал УНИАН, опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.