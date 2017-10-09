Сборная Украины по каратэ завоевала полный медальный комплект на престижном турнире в Австрии

В Зальцбурге (Австрия) состоялся третий этап престижных соревнований Karate 1 Series A. Это второй по значимости после Премьер-лиги циклический турнир Всемирной федерации каратэ, WKF с начала этого года, сообщает пресс-служба Украинской федерации каратэ.

Украинские спортсмены завоевали полный комплект наград. Анжелика Терлюга (-55 кг) выиграла золото, Катерина Кривая (-50 кг) стала серебряным призером, а Олег Филиппович (-60 кг) завоевал бронзу.

Путь к наградам в Зальцбурге был таким. Чемпионка Европы 2017 года (в -50 кг и в женской стенке) львовянка Кривая победила спортсменок из Испании (4:0), Германии (2:0), Индонезии (0:0), Японии (1:0). В полуфинале Катя одолела титулованную Александру Рекья из Франции (2:0), и лишь в финале минимально уступила свои давней сопернице Серап Озчелик из Турции – 1:2.

Затем в бой вступила одесситка Терлюга, вице-чемпионка Европы 2016 года, чемпионка и бронзовая призерка чемпионата Европы 2017 года (женская стенка и -55 кг), победительница этапа Премьер-лиги в Лейпциге (8-9 сентября). Анжелика уверенно победила соперниц из Греции (7:0), Польши (3:0), Хорватии (1:0), Великобритании (7:3). В полуфинале одесситка одолела лидера мирового рейтинга Кумизаки из Японии (6:5), а в финале отомстила опытной Сари Кардин из Италии за европейский финал 2016 года в Монпелье – 1:0. Воспитанница Дениса Морозова в очередной раз подтвердила свой класс и доказала, что третье место в мировом рейтинге это должное явление и далеко не предел.

В свою очередь, Филиппович последовательно победил спортсменов из Франции (2:1), Польши (8:0), Японии (0:0), Бразилии (13:5). В полуфинале львовянин проиграл будущему чемпиону – японцу Юго Казак (2:10), а в бронзовом финале одолел Ли Чжи Хвана из Кореи – 4:0.

Также нужно отметить высокие места Станислава Горуны (5-й в -75 кг), Ризвана Талибова (7-й в -75 кг) и Егора Корягина (9-й в -67 кг).

Уровень конкуренции был очень высок. Достаточно назвать лишь нескольких победителей Зальцбурга-2017: Джонатан Хорн, Стивен Дакоста, Логан Дакоста, Кенжи Грийон, Ализа Бухингер, Катрин Педерсен, Айюми Уекуса – все это мировые звезды первой величины. Именно в этой звездной компании украинские мастера чувствуют себя абсолютно равными.

Предыдущие этапы Серии А состоялись в Толедо (Испания, 17-18 июня) и Стамбуле (Турция, 22-24 сентября). Также напомним, что в Стамбуле сборная Украины завоевала три бронзовые медали: Галина Мельник (-68 кг), Олег Филиппович (-60 кг) и Станислав Горуна (-75 кг).

Заключительный, четвертый этап Серии А в 2017 году пройдет 25-26 ноября на Окинаве (Япония). Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов лично пообещал президенту УФК Сергею Левчуку предоставить средства для того, чтобы соответствующие украинские каратисты имели возможность выступить на родине каратэ и в стране Олимпиады-2020, где каратэ дебютирует как олимпийский вид спорта. Туда имеют все шансы попасть ведущие украинские каратисты, при условии успешного выступления на квалификационных соревнованиях.