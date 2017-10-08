Гимнаст Радивилов принес сборной Украины первую медаль чемпионата мира

В Монреале (Канада) завершился финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке, где украинец Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль, сообщает официальный сайт соревнований.

Наш спортсмен получил за свои прыжки общую оценку 14.899 балла.

Украинец в драматичной борьбе, лишь одну тысячную балла уступил чемпиону мира Шираи Кензо из Японии - 14,900. Третье место и бронзовая медаль - у Кима Хансоля из Южной Кореи - 14,766.

На чемпионате мира о спортивной гимнастике сегодня последний день, где будут разыграны еще четыре комплекта наград в отдельных упражнениях.

Ранее в финале многоборья и первой половине отдельных упражнений лидер сборной Украины олимпийский чемпион Олег Верняев выступил неудачно, ни разу не поднявшись выше 7-го места.