Украинцы Иванов и Аникеев сыграют в суперфинале Чемпионата мира по шашкам

6 октября в Таллинне завершились игровые партии в трех полуфинальных подгруппах на Чемпионате мира по шашкам-100, сообщили УНИАН в Федерации шашек Украины.

Этот, самый главный турнир в шашечном двухлетнем календаре, Всемирная федерация шашек проводила по новой формуле. 84 сильнейших шашиста с пяти континентов мира были разбиты на три подгруппы по 28 участников.

Играя по швейцарской системе, они должны были определить по четыре победителя, которые составят финальный турнир из 12 участников суперфинала.

Борьба в полуфиналах была настолько напряженной, что соперников на финише отделили только дополнительные коэффициенты. В полуфинале А играл украинец Юрий Аникеев, который сумел завоевать третье место в своей подгруппе.

Читайте такжеЛидер мирового рейтинга в шашках-100 Виктория Мотричко: Мечта любого спортсмена - быть чемпионом мира. Я бы с удовольствием поменяла и первую строчку рейтинга на возможность участия в проходящем сейчас в Таллине чемпионате мираЕще один наш земляк, международный гроссмейстер Артем Иванов, также финишировал на третьем месте, что дало ему право вместе с Юрием Аникеевым сыграть в суперфинале Чемпионата мира в Эстонии.

О силе соперников говорит тот факт, что в финал не смогли пробиться оба голландца - участники последнего Матча за звание чемпиона мира по шашкам. Суперфинал стартует в воскресенье, 8 октября.

Еще одна наша спортсменка Ольга Балтажи занимает 2-е место в женском турнире Чемпионата мира по шашкам-100 в Эстонии.

Чемпионы мира станут известны 16 октября.