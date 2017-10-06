МОК временно приостановил членство Бразилии в своей организации в связи с коррупционным скандалом
Решение не касается спортсменов, которые могут выступать под бразильским флагом в том числе на Играх-2018 в Пхенчхане.
Исполком Международного олимпийского комитета временно приостановил членство Национального олимпийского комитета Бразилии в организации. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Причиной такого решения организации является расследование в отношении главы НОК Бразилии Карлоса Артура Нузмана, который был арестован по делу о подкупе голосов членов МОК при выборе Рио-де-Жанейро столицей Олимпийских игр-2016. Нузман подозревается в организации дачи взятки в размере 2 миллионов долларов.
Читайте такжеГлава оргкомитета Олимпиады в Рио-2016 задержан по подозрению в коррупцииМОК считает, что НОК Бразилии и президент этой организации несут ответственность за выдвижение кандидатуры Рио-де-Жанейро в 2009 году. В связи с этим, Международный олимпийский комитет принял решение заморозить все субсидии и платежи бразильскому комитету.
Это решение не касается спортсменов, которые могут выступать на международных соревнованиях под бразильским флагом, в том числе и на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.
Отстранение может быть полностью или частично отменено, если исполком МОК увидит от НОК Бразилии принятие мер по стабилизации ситуации.