Свитолина в сумасшедшем по накалу матче уступила в четвертьфинале турнира в Пекине

Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал престижного теннисного турнира серии WTA Premier Mandatory в Пекине, сообщает официальный сайт соревнований.

В неимоверно тяжелом противостоянии 1/4 финала, которое длилось 3 часа 21 минуту, первая ракетка Украины уступила 15-й ракетке мира Каролин Гарсии из Франции.

Почти 3,5-часовой матч закончился в 00.35 по местному времени.

Свитолина взяла первую партию только на тай-брейке, затем уступила во втором сете, а в третьей партии все вновь решал тай-брейк. Гарсия ушла с матч-бола, который имела Свитолина, а затем реализовала свой первый матч-бол, выиграв тай-брейк со счетом 8:6.

Счет матча - 6:7, 7:5, 7:6 в пользу Каролин Гарсии.

По ходу встречи Свитолина реализовала лишь 9 из 21 брейк-пойнта (на счету француженки – 10 из 16) и проиграла всухую четыре гейма на своей подаче.

Таким образом, Свитолина не сможет выйти на первое место в рейтинге WTA – для этого ей нужна была победа на турнире.