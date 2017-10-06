Сборная Украины по ушу завоевала 5 медалей на чемпионате мира

В российской Казани завершился чемпионат мира по ушу. 508 атлетов из 60-ти стран в течение пяти дней соревновались за чемпионские титулы.

Украину представляли 9 спортсменов. Наша национальная сборная заняла 12-е общекомандное место, завоевав 5 наград (2 серебряные медали и 3 бронзовые). Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Великолепный результат продемонстрировали девушки Людмила Темная и Анна Терещенко. Анна взяла серебро в программе «даошу», а Людмила стала вице-чемпионкой в программе «цзяншу».

Две бронзовые медали наши спортсменки завоевали в программе контактных поединков «саньда». Награды получили Илона Ольховик (весовая категория 60 кг) и Елена Рябоконь (весовая категория 56 кг). Украинки уверенно прошли предварительные раунды и остановились только в полуфинале.

И последнюю бронзу завоевала украинская мужская команда в программе «дуйлянь». Призерами стали Роман Рева, Артем Суонг и Андрей Фегецин.