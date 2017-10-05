Сборная Украины завоевала 39 медалей на Кубке мира по подводному плаванию
Украинские спортсмены заняли второе общекомандное место.
Сборная Украины по подводному плаванию заняла второе общекомандное место на Кубке мира, который проходил в турецкой Анталье.
Всего в турнире приняли участие более 50 команд из 21 страны мира. Украину представляли 45 спортсменов: 23 пловцы национальной сборной и 22 плавники от киевского клуба "Аквалідер-ЦСТК".
Украинцы заняли второе общекомандное место и завоевали 39 медалей, из них - 14 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых.
Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.
Прекрасные результаты продемонстрировал сильный спортсмен клуба «Аквалидер» Алексей Захаров. На своем счету он имеет призовые места чемпионата Европы среди взрослых и среди юношей. На этот раз Алексей побил рекорд Украины, который держался более 10 лет. В борьбе за Кубок мира-2017 он завоевал три золотые медали в дисциплинах «плавание в ластах» на 200, 400 и 800 м.
Артур Артамонов тоже не отстает от коллеги. Он тоже получил 3 медали: золото в биластах на 50 метров, серебро в биластах на 100 м и бронзу в биластах на 200 м.
Перспективная юниорка Елизавета Вакарева, член национальной сборной тоже завоевала 3 медали: 2 золотые в дисциплинах плавание в ластах на 200 и 400 метров, а также серебряная награда в дисциплине плавание в ластах на 100 м.