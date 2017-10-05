Сборная Украины завоевала 39 медалей на Кубке мира по подводному плаванию

Сборная Украины по подводному плаванию заняла второе общекомандное место на Кубке мира, который проходил в турецкой Анталье.

Всего в турнире приняли участие более 50 команд из 21 страны мира. Украину представляли 45 спортсменов: 23 пловцы национальной сборной и 22 плавники от киевского клуба "Аквалідер-ЦСТК".

Украинцы заняли второе общекомандное место и завоевали 39 медалей, из них - 14 золотых, 7 серебряных и 18 бронзовых.

Об этом сообщает пресс-служба Спортивного комитета Украины.

Прекрасные результаты продемонстрировал сильный спортсмен клуба «Аквалидер» Алексей Захаров. На своем счету он имеет призовые места чемпионата Европы среди взрослых и среди юношей. На этот раз Алексей побил рекорд Украины, который держался более 10 лет. В борьбе за Кубок мира-2017 он завоевал три золотые медали в дисциплинах «плавание в ластах» на 200, 400 и 800 м.

Артур Артамонов тоже не отстает от коллеги. Он тоже получил 3 медали: золото в биластах на 50 метров, серебро в биластах на 100 м и бронзу в биластах на 200 м.

Перспективная юниорка Елизавета Вакарева, член национальной сборной тоже завоевала 3 медали: 2 золотые в дисциплинах плавание в ластах на 200 и 400 метров, а также серебряная награда в дисциплине плавание в ластах на 100 м.