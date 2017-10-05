В Житомире появился профессиональный волейбольный клуб "Житичи"

В Житомире состоялось представление профессионального волейбольного клуба "Житичи".

Профессиональный волейбольный клуб появился в Житомире впервые за много лет.

Волейбольная команда "Житичи" уже имеет первые победы. Недавно спортсмены стали лучшими на VI Всеукраинском турнире «Кубок Свободы», посвященном памяти Героев Небесной сотни, одолев в финале участника Суперлиги, сообщает официальный сайт НОК.

Команда «Житичи» была создана летом этого года на базе черняховского «Хороса».

Поздравить и поддержать спортсменов приехали председатель областного совета Владимир Ширма, заместитель председателя ОГА Ярослав Лагута, начальник управления семьи, молодежи и спорта ОГА Светлана Гресь, председатель областного отделения Национального олимпийского комитета Украины Александр Онищук и ветераны волейбола.

Глава отделения НОК Александр Онищук пожелал волейболистам верить в себя, двигаться вперед и добывать важные для Житомирщины победы. Он подчеркнул, что конкуренция за место в основном составе команды будет очень сильной.