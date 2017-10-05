Глава оргкомитета Олимпиады в Рио-2016 задержан по подозрению в коррупции

Бразильская полиция арестовала главу оргкомитета летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Карлоса Артура Нузмана, который подозревается в участии в коррупционной схеме. Об этом сообщает Reuters.

По информации властей, Нузман мог иметь отношение к покупке голосов членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столицы Олимпийский игр 2016 года. В начале сентября в доме Нузмана был проведен обыск.

Читайте такжеСкандал в МОК: выборы столицы Олимпийских игр 2016 года могли пройти нечестноТакже был задержан экс-директор Национального олимпийского комитета Бразилии Леонардо Гринер, который тоже работал в оргкомитете Рио-2016.

Как сообщал УНИАН, полиция Рио-де-Жанейро ведет расследование возможного подкупа членов Международного олимпийского комитета во время выборов столицы Олимпийских игр 2016 года.

Отмечалось, что речь может идти о «международной коррупционной схеме», благодаря которой произошел подкуп членов МОК с целью получения голосов в пользу заявки Рио-де-Жанейро.