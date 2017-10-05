Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Пекине, обыграв россиянку

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира категории WTA Premier Mandatory, который проходит в Пекине. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В матче третьего раунда наша спортсменка обыграла россиянку Елену Веснину. Поединок продолжался 1 час и 50 минут.

Украинка захватила инициативу со старта встречи, отдав сопернице в первом сете лишь одну подачу, при этом трижды реализовала брейк-пойнт. Во второй партии россиянка попробовала вернуться в игру. Казалось, что у нее это получилось. Однако при счете 3:5 нашей теннисистке удалось выиграть 4 гейма кряду и завершить матч победой.

Элина Свитолина (Украина) – Елена Веснина (Россия) 6:2, 7:5

За выход в 1/2 финала Элина Свитолина померится силами с француженкой Каролин Гарсией. Поединок запланирован на 6 октября.

Напомним, в предыдущем раунде Свитолина прошла австралийку Эшли Барти.