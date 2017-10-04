Свитолина обыграла австралийку Барти на турнире в Пекине
15:11, 04 октября 2017Другое
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Украинка уверенно одолела соперницу в двух партиях.
Свитолина выиграла матч второго круга в Пекине / Reuters
Читайте такжеофициальный сайт соревнований
В Пекине завершился матч 2-го круга теннисного турнира China Open, где украинка Элина Свитолина обыграла Эшли Барти из Австралии, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч завершился уверенной победой украинки со счетом 6:4, 6:2.
Читайте такжеЦуренко зачехлила ракетку в первом круге на теннисном турнире в Пекине В матче 3-й и 23-й ракеток мира, фаворит Свитолина выполнила 2 эйса и сделала 1 двойную ошибку. При этом она трижды брала геймы на подаче соперницы.
В 3-м круге соревнований - 1/8 финала - Свитолина сыграет с Еленой Весниной из России.
Как сообщал УНИАН, турнир в Пекине проходит с 29 сентября по 10 октября.
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