Украинка Левченко вошла в тройку молодых звезд Европейской федерации легкой атлетики

Легкоатлетка Юлия Левченко вошла в тройку финалисток в номинации «Звезда, которая восходит» в Европе. Голосование по итогам года проводила Европейская асслциация атлетики (ЕАА), сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Левченко в марте выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении по прыжкам в высоту. В июле стала чемпионкой Европы U23. После этого на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако была второй и установила рекорд Украины U23 и личный рекорд 1,97 м. В августе выиграла серебряную медаль чемпионата мира с новым молодежным рекордом Украины и личным рекордом -2,01 м. В завершении сезона украинка стала второй в финале «Бриллиантовой лиги».

С самого начала на победу в номинации «Звезда, которая восходит» претендовали сразу четверо украинцев. Среди женщин кроме Левченко в число номинантов попали Ярослава Магучих и Алина Шух, а также Михаил Кохан среди мужчин.

Имена победителей в номинациях «Лучший легкоатлет года», «Лучшая легкоатлетка года» и «Звезда, которая восходит» (среди женщин и мужчин) объявят на гала-вечере ЕА в Вильнюсе (14 октября)