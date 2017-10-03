Олимпийский чемпион Верняев попал в три финала на чемпионате мира по гимнастике

В Монреале завершились квалификационные соревнования Чемпионата мира по спортивной гимнастике, где лидер сборной Украины олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верянев вышел в три финала, сообщает официальный сайт соревнований.

Верняев занял 5-е место и пробился в финал в многоборье, где из-за травмы не выступит победитель шести последних чемпионатов мира и Олимпиад в Лондоне-2012 и Рио-2016 японец Кохей Утимура.

Также Олег Верняев пробился в финалы в упражнениях на брусьях (1-е место в квалификации) и на коне (5).

Помимо Верняева в двух финалах ЧМ выступит еще один украинец Игорь Радивилов, который пробился в финалы в опорном прыжке (6) и на кольцах (7).

Финал в многоборье у мужчин состоится 5 октября, а в отдельных упражнениях - 7-8 октября.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике, проходит в Монреале (Канада) со 2 по 8 октября.