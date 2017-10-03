Дисквалифицированная на год сборная Украины по тяжелой атлетике сможет принять участие в ЧЕ-2018

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2018 года перенесен с весны на осень в связи с годичным отстранением ряда национальных сборных от международных соревнований. Об этом на пресс- конференции заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, сообщает ТАСС.

«Чемпионат Европы, который должен быть в марте, перенесен на позднюю осень. Это связано с окончанием нашего отстранения», - сказал Агапитов.

Европейское первенство должно было состояться в марте в турецкой Анталье.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ряд национальных команд (в том числе, сборные России и Украины) от участия в международных соревнованиях на 12 месяцев.

Решение принято в связи с неоднократными положительными допинг-тестами спортсменов на Олимпийских играх Пекин-2008 и Лондон-2012 - более трёх раз.

Помимо прочих турниров команды также пропустят Чемпионат мира-2017, который пройдет в ноябре-декабре в Анахайме (США).