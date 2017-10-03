На чемпионате Европы по пятиборью среди ветеранов сильнейшими стали команды Украины и Великобритании

В Харькове завершился чемпионат Европы по современному пятиборью среди ветеранов, сообщает официальный сайт Федерации современного пятиборья Украины.

В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов в пяти возрастных категорий: 30+, 40+, 50+, 60+. 70+.

Спортсмены соревновались в мужской и женский эстафетах, эстафете микс, личных и командных выступлениях.

В командных соревнования чемпионата Европы у мужчин первенство завоевала сборная Украины в составе Николай Кулик, Вячеслав Белов и Игорь Мазур - 3887 баллов. В открытом чемпионате Европы - украинское трио опередила команда из Великобритании - 4081 очко. В женском командном турнире также выиграла сборная Великобритании - 3750 очков.

В соревнованиях по тетратлону победу завоевали сборные Украины.

С полными результатами соревнований можно ознакомиться по этой ссылке.

Соревнования, которые продолжались в течение четырех дней, оказались чрезвычайно интересными и зрелищными и были высоко оценены членом Совета Мастеров UIPM Шерен Салех: «Я очень впечатлена уровнем организации европейского чемпионата в Харькове. Здесь очень хорошая спортивная инфраструктура, организаторы позаботились о каждой мелочи. Европейцы с удовольствием будут приезжать в Украину на соревнования в дальнейшем», - отметила она.

Свою оценку организации чемпионата выразил и президент ФСПУ Игорь Панин: «Очень важно, что мы достойно прошли этот экзамен - провели соревнования, которые отвечают стандартам Международного союза современного пятиборья. И мнение Шерен Селах – этому свидетельство. Это уже второе спортивное мероприятие в рамках проектов UIPM, который мы провели. Первый – Лазер-ран – сити-тур мы организовали в мае. Очень важно, что Украина движется в контексте ведущих мировых трендов, доказывая свою способность проводить престижные спортивные соревнования, несмотря на все вызовы, которые нам приходится переживать».