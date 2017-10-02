Экс-белоруска Блашко выиграла три золота на чемпионате Украины по летнему биатлону

В Чернигове завершился чемпионат Украины по летнему биатлону, где в последний день соревнований состоялись мужская и женская гонки с массовым стартом.

У женщин победила Дарья Блашко, которая без потерь прошла огневые рубежи и опередила на 1 минуту 45,3 секунды ставшую второй Аллу Гиленко, у которой было 3 промаха. Тройку призеров замкнула Анна Сытник (2 промаха), проигравшая победительнице более трех минут.

Читайте такжеЭкс-белоруска Блашко стала чемпионкой Украины по летнему биатлонуОтметим, что для Блашко это третья победа на нынешнем чемпионате Украины. Ранее она выиграла спринт и гонку преследования.

У мужчин первенствовал Богдан Цымбал, который с четырьмя промахами опередил на 8,4 секунды Антона Дудченко (3 промаха), на 17,6 секунды – Сергей Теленя (3 промаха).

Как сообщал УНИАН, Дарья Блашко - бывшая участница Кубка мира в составе сборной Белоруссии, двукратная чемпионка мира среди юниоров, обладательница юниорского Кубка IBU - получила украинское гражданство и будет выступать за сборную Украины.