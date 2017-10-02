Цуренко зачехлила ракетку в первом круге на теннисном турнире в Пекине

В Пекине на турнире серии WTA Premier Mandatory - China Open в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

51-я ракетка мира, 28-летняя украинка Леся Цуренко проиграла в трех сетах прошедшей через квалификацию 31-летней американке Варваре Лепченко, занимающей в мировом рейтинге 67-е место.

Читайте такжеПрогресс украинки: Катерина Бондаренко сделала рывок, взлетев на 46 мест в рейтинге WTА Поединок длился 2 часа 39 минут и завершился в пользу американки со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Цуренко сделала шесть брейков и упустила восемь своих подач. На счету Леси один эйс и три двойных ошибки, а Варвара навылет не подала ни разу и дважды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 5:1.

Как сообщал УНИАН, накануне Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Пекине, обыграв китаянку Чжу Линь.