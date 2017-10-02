Прогресс украинки: Катерина Бондаренко сделала рывок, взлетев на 46 мест в рейтинге WTА

Женская теннисная ассоциация (WTА) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира, сообщает официальный сайт организации.

В первой сотне мировой классификации теперь четыре украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему третья ракетка мира. Один пункт потеряла Леся Цуренко - она на 51-м месте, на девять строчек опустилась также Катерина Козлова (80-е место).

Еще одна украинка Катерина Бондаренко поднялась сразу на 46 строчек и вошла в топ-100 - у нее 87-е место.

Во второй сотне рейтинга две украинки. Ангелина Калинина сохранила 162-ю позицию, а Диана Ястремская поднялась на шесть позиций и теперь занимает 168-е место.

На вершине рейтинга без изменений. Возглавляет мировую классификацию испанка Гарбинье Мугуруса с преимуществом в 600 очков над румынкой Симоной Халеп. Отметим, что на минимальное расстояние - всего лишь 5 очков - от Халеп отстает украинка Свитолина.