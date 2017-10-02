Украинец Долгополов вернулся в топ-50 теннисистов мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 2 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Александр Долгополов, который дошел до финала на турнире в китайском Шэньчжене, поднялся в рейтинге сразу на девять позиций и теперь занимает 44-е место.

Читайте такжеУкраинец Долгополов уступил в финале турнира ATP бельгийцу ГоффенуВ первой сотне мирового рейтинга Долгополов остался единственным представителем Украины. Сергей Стаховский покинул топ-100, опустившись с 98-го на 103-е место. Илья Марченко взлетел на 27 пунктов и вернулся в топ-200, расположившись на 195-й позиции.

В топ-10 мирового рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет топ-лист испанец Рафаэль Надаль, опережая ближайшего преследователя швейцарца Роджера Федерера на 1960 очков. Третьим идет британец Энди Маррей.