Украинка Мотричко возглавила мировой рейтинг по шашкам-100 среди женщин

1 октября 2017 года обновился Рейтинг-лист ФМЖД (Всемирной федерации шашек), где первое место заняла Виктория Мотричко, сообщает Федерация шашек Украины со ссылкой на FMJD.

На данный момент у Мотричко 2238 пунктов. Замыкает десятку ведущих шашисток мира еще одна украинка Ольга Балтажи - 2189.

Международный гроссмейстер из Одессы Мотричко,,воспитанница Заслуженого тренера Украины Георгия Подставкина, впервые возглавила мировой рейтинг-лист среди женщин по шашкам-100. Украинка обошла ведущих спортсменок Латвии, Российской Федерации, Нидерландов, Польши, Беларуси и других ведущих шашечных держав.

2017-й год стал для спортсменки из Украины годом стремительного восхождения в мировой классификации. На протяжении 2015 -2016 годов Виктория постепенно набирала форму после рождения дочери.

В рейтинг-листе на начало года (1 января 2017 года) Мотричко была на 10-й позиции с рейтингом 2191. Рейтинг-лист обновляется каждые 3 месяца.

В апреле благодаря первым местам в женском зачете в открытых турнирах Cannes Open и Riga Open, состоявшихся в феврале, украинка прибавила 15 пунктов к своему рейтингу и расположилась уже на 8-й строчке. В следующем отчетном периоде Виктория триумфально провела турнир Turkish Open, где заняла 1-е место.

Также удачно сложились для нее турниры Golden Prague (2 место) и Salou Open (4 место). В июльском рейтинг-листе Виктория прибавила 22 балла и как результат- поделила 3-4 места с многократной чемпионкой мира Зоей Голубевой из Латвии. В пертод с июля по октябрь Виктория провела еще 2 турнира: Polish Open (2 место) и командный Чемпионат Европы, где Мотричко набрала еще 18 очков. Стоит отметить, что текущие результаты , которые вывели Викторию на первую строчку мирового рейтинга, еще не включают 8 очков за вышеупомянутый командный Чемпионат Европы. Эти баллы будут добавлены Виктории уже в новом январском рейтинг-листе, потому что окончание турнира было менее чем за 10 дней до официальной публикации рейтинг-листа.

Еще один ведущий украинский гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова впервые вошел в Топ-10 мирового рейтинга по шашкам-100 среди мужчин. Сейчас он расположился на 8-м месте в рейтинге - 2379 пунктов. Этому способствовали успешные выступления Юрия на этапах Кубка мира на протяжении 2017 года.

Мужской рейтинг возглавляет Александр Шварцман из России - 2432 пункта.