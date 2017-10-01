Сборная Украины по гандболу обыграла Хорватию, сохранив шансы выйти на чемпионат Европы

Женская сборная Украины по гандболу в важнейшем матче обыграла сборную Хорватии в Сумах и сохранила шансы на попадание на чемпионат Европы-2018.

Матч завершился со счетом 26:22 в пользу "сине-желтых", сообщает Xport.

Несмотря на то, что наша команда выступает без нескольких игроков основы, подопечные Бориса Чижова сумели настроиться на сильного соперника и выиграть первый тайм с перевесом в четыре мяча - 16:11.

Во втором тайме сборная Украины контролировала ход матча и сумела сохранить положительный результат.

Таким образом, команда Чижова после поражения от Норвегии сумела реабилитироваться важнейшей победой над Хорватией. В заключительном матче группы нашей команде предстоит игра со Швейцарией, которая проиграла Норвегии (12:29) в своем матче 2-го тура.

Напомним, на чемпионат Европы выходят первые две команды из каждой из семи групп. Также на Евро попадут два лучших коллектива, занявших третье место.